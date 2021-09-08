鄭文燦透過視訊參與2021亞太城市高峰會。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦透過視訊參與2021亞太城市高峰會。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦8日以視訊方式參與澳洲布里斯本2021 APCS亞太城市高峰會，以「在機會與挑戰中重建城市」為題，與30位以上亞太城市首長，分享桃園永續城市、綠色交通、智慧治理的經驗。

亞太城市高峰會迄今已邁向第13屆，每年皆吸引超過130位城市代表共襄盛舉，成為全球城市交流的重要論壇之一。今年受疫情影響，以虛實整合方式邀請紐西蘭、英國、日本、韓國、中國、巴勒斯坦、新加坡、印尼、巴基斯坦等國74個城市參加，針對「健康城市」、「活力城市」、「連結城市」及「智慧城市」等主題，分享後疫情時代城市治理的機會與挑戰。

鄭文燦也在市長論壇中，與紐西蘭威靈頓市長安迪福斯特、澳洲維多利亞州莫寧頓半島副市長沙拉雷斯交流城市治理的挑戰與經驗，包括社會住宅、綠色交通、新創產業、智慧城市及宜居城市等項目。

鄭文燦說明，桃園是一個快速發展的城市，年輕人口比例較高，在擔任市長7年內桃園增加22萬人，衍生許多城市治理的需求，包括交通建設、都市計畫、產業投資等，桃園以循環經濟SDGs為主軸，發表自願檢視報告(VLR)作為施政進展重要的衡量指標。在公共服務方面，桃園建設社會住宅、公共幼兒園等許多類型的社福中心，滿足不同年齡層的需求，為市民提供完整全面的公共服務。軌道建設也是目前發展的重點項目，透過捷運、鐵路交通網開發新市鎮，讓人口疏散進而平抑房價。

鄭文燦提到，桃園產業密集，有1萬2000家工廠，廢棄物再利用計畫也是主要的政策，在廚餘回收部分，桃園興建大型生質能中心，將家庭廚餘轉換成有機肥料再生使用。在推動低碳政策方面，桃園有3家主要的電動機車製造商，電動機車使用率全台灣成長速度第一名，市府也給予補助鼓勵企業將燃煤或重油鍋爐改燃天然氣，透過循環經濟低碳政策，確實實行有序的智慧治理。

針對城市面臨的挑戰，鄭文燦則表示，桃園高速成長，與雙北建立起1小時的生活圈，境內有高速公路、鐵路、捷運等完整的交通網，交通往來便利，也鼓勵市民多利用軌道運輸，減少對小客車依賴。住宅需求方面，近年房價在疫情後有很大的漲幅，但桃園的房價僅台北市的1／4，而社會住宅有1萬2000戶，同時也提供租金補貼照顧年輕人和弱勢家庭。氣候變遷方面，去年台灣面臨乾旱，但是颱風降雨量比往年更高，在河川治理及防災計畫上也是施政重點。海岸保護方面，桃園於46公里海岸線畫設4個保護區，保護濕地、藻礁、海岸沙丘地形等，期許在海岸保護可以做得更好。

鄭文燦也受邀於10日用預錄影片方式，以「城市連結-重新定義連結與移動」為題演講，說明桃園市推動低碳政策的經驗，包含生態物流與綠色交通，並分享桃園的願景-桃園航空城計畫。

峰會主辦城市澳洲布里斯本市長希林納表示，各個城市皆面臨疫情所帶來的問題，像是店家倒閉市民生計受到挑戰，社會不公加劇等，城市首長需提出對策帶領市民走向未來。這次疫情帶來的危機，也可以視為一個轉變的機會，重新定義城市，改變行事做法，從疫情重新站起因應社會變遷，期許這次高峰會帶來更多不同的想法，相信布里斯本也將獲得更多改變的力量，迎接2032年的奧運。