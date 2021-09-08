今3架共機侵擾我西南空域 18:102021/09/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 空軍發布共機動態，共軍2架殲-16機、1架運8-遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 今天侵擾的機型，1架慢速機，2架戰機。 日本川崎P-1反潛巡邏機衝出跑道 瘋狂房仲為人妻同事砍死運將 二審仍判刑9年8月 #侵擾 #空軍 #2架 #共機 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保二查扣仿冒商標食藥品 其中治療香港腳用藥竟已過期5年 15:162021/09/08 社會 台灣工具機8月出口值 創今年以來單月新高 12:392021/09/08 財經 Delta揮之不去！今本土新增7例 境外移入2人 13:402021/09/08 生活 美國3D列印機龍頭Markforged在美上市 10:492021/09/08 財經 彰化213校裝冷氣 拚年底完工 04:102021/09/08 地方新聞 Sony「玩美合手」旗艦機將上市 04:102021/09/08 時尚消費 8月進出口飆高 04:102021/09/08 財經要聞 三星摺疊雙機美麗登台 04:102021/09/08 時尚消費 蘋果邀請函藏神奇彩蛋 打開iPhone瞬間穿越到加州 14:182021/09/08 科技 柯文哲反綠共主路艱險 04:102021/09/08 時論廣場 機耕協會貪污近億 農糧署：今年起農民可直接向農糧署申請 16:432021/09/08 生活 政治熱門新聞 有無政治算計？林智堅拋新竹縣市合併 蔡英文在中常會表態了 - 政治 看完蔡英文民調 名嘴斷言：她這招將失靈 - 政治 傳2022披藍袍轉戰高雄？ 高金素梅親自回應了 - 政治 軍公教加薪有望 馬文君為「這群人」請命：也別忘了他們 - 政治 陳時中認了「不排除全國再次升回3級警戒」 引爆網怒火 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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