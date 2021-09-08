鳥嘴潭人工湖工程，挖出致癌物石棉瓦。（南投縣環保局提供／黃國峰南投傳真）

將供應彰化縣民生用水的鳥嘴潭人工湖工程，傳出挖出致癌物石棉瓦和篩下物未妥善處置，對此中區水資局8日澄清表示，已依「廢棄物處理法」，分離石綿纖維粒子，及篩下物經送驗，未含石綿纖維粒子，已載運至合法處理場，但南投環保局指出，中水局未提出處置計畫書送審，有違反廢棄物處理法疑慮。

中水局表示，鳥嘴潭人工湖於規劃設計階段，進行大量的鑽探取樣與調查工作時，均無發現異常情況，108年12月於C湖區北側，表土清除時發現該處埋有石綿廢棄物，立即通報南投縣政府環保局，並經數次會勘及會議，依相關處理方式，依據「廢棄物清理法」辦理。

中水局表示，由於該石綿廢棄物，因被土石覆蓋於地表下，混有大量土石，經進行篩分出土石等碎屑物（篩下物）及石綿纖維粒子，其中石綿纖維粒子已由專門且合法事業廢棄物處理廠商處置，而篩下物則依環保署「建築廢棄物中石綿含量檢測方法」許可資格之檢驗機構辦理檢驗，結果顯示未檢出含有石綿纖維粒子，足證其非屬石綿廢棄物，經進行包裝已載運至合法處理場。

中水局指出，除該處外，至今於其他湖區開挖，沒有再發現石綿廢棄物的情形，未來鳥嘴潭引水水源須符合自來水水源水質標準，將由中水局進行原水水質檢測，由供水單位台灣自來水公司，依據飲用水管理條例進行水質檢測，必可確保用水安全無虞。

南投縣環保局長方信雄指出，挖出的石棉篩下物約1500立方公尺，因石綿纖維細小，吸入後對人體會造成嚴重健康危害，廢棄物處理法有嚴格規定，須經向本局提出處置計畫核准後才能清運，但是中區水資源局已全數依一般廢棄物清除，未提出處置計畫書送審，有違反廢棄物清理法疑慮。

方信雄指出，中區水資源局採樣過程恐有缺失，應由環保局再次採樣送驗，重複確認；為確保民眾健康安全，建議中區水資源局依規定提送處置計畫書，送環保局審查，並針對工區重新調查評估，了解全區石綿分布情形及執行驗證，以確保後續供水安全。

負責清理石棉和篩下物的環保公司，接獲縣府電子公文通知，得知其所載運的廢土，夾雜非該公司可回收之廢棄物，表示恕將該批廢棄物運回工地。南投縣環保局，呼籲中水局須做好計畫，妥善安置這批廢棄物。