微信公號「中國駐韓國大使館」8日消息，大陸駐韓國大使館發言人就中國政府啟動「清朗」系列專項行動，整治娛樂圈及「飯圈」亂象，部分韓國藝人的粉絲群社交帳號被關停，韓國媒體關注擔心，中韓文化交流受到影響，甚至認為中方有關舉措有針對韓國的一面，館方闡明立場，強調相關行動不會影響中國同任何國家的正常交流。

使館發言人指出，近來中國境內娛樂圈演藝明星偷稅漏稅、涉黃涉毒等失德失範事件頻頻發生。如某著名外籍歌手涉嫌強姦罪被警方逮捕，某演員多次參觀靖國神社遭中國民眾抵制。

同時，中國互聯網「飯圈」問題日益突出，各類粉絲群互相謾罵誹謗，大搞惡意行銷，誘導甚至強迫粉絲包括未成年人集資應援。一些粉絲為了為偶像刷票，不惜採購成箱優酪乳，掃完瓶蓋上的二維碼後就將優酪乳倒掉。

這些行為向社會傳播大量有害資訊，對以年輕人為主的粉絲消費群體造成巨大負面影響，有的甚至觸犯法律，嚴重阻礙娛樂行業健康發展。

使館表示，針對上述情況，中國相關部門緊急出台規範管理明星藝人流量造假和誘導粉絲消費的禁令以及懲治條例，啟動2021「清朗」系列專項行動，重點整治娛樂圈和「飯圈」的畸形文化。越是聚光燈下的明星，越應當好表率，給社會以浩然正氣，給青少年以真正的榜樣力量。中方有關行動針對的全部都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行，不會影響中國同任何國家的正常交流。

發言人稱，中韓兩國在數千年的交往史中互學互鑒，形成了深厚的歷史文化紐帶。今年是「中韓文化交流年」啟動之年，明年是中韓建交30周年。進一步加強中韓友好合作順應時勢、合乎民心，符合雙方根本利益。

願繼續同韓方加強文化交流，鼓勵充滿積極正能量的文化交流與合作，抵制低俗惡劣的誘導與攀比。

發言人強調，當前，「中韓文化交流年」的各項活動正在有聲有色地開展，期待文化交流成為新時代推動中韓兩國關係蓬勃發展的不竭動力，為助力兩國關係發展、促進民心相通發揮積極作用。

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