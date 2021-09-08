財政部對短期持有房屋交易課予重稅，但只要有利潤交易就不會停止，甚至還是轉嫁到購屋者身上。市議員羅廷瑋8日為年輕族群請命，要求權責單位嚴格執行取締紅單交易實現居住正義。地政局長吳存金說，將與法制局、都發局及公平交易委員會等相關單位不定期聯合稽查。

羅廷瑋指出，實價登錄2.0在今年7月1日上路，其中的「門牌全揭露」讓使用者能夠精準掌握房屋的成交資訊，有業者分析台中市住宅類的交易資料，發現2012年8月以來，共有3.26萬個門牌出現2筆以上交易紀錄，持有時間平均為2.24年，轉手獲利約14.88％。

台中市內這3.26萬個門牌裡，有2筆以上交易紀錄占88.17％，3筆以上的占11.27％，兩者合計超過98％。從各行政區來看，重複交易數量占比最多的行政區前五名分別為北屯區、西屯區、北區、南屯區、太平區，占比合計逾5成5，且多持有2年左右就出售。

吳存金指出，聯合稽查重點，包含紅單是否以書面契據，且載明買賣標的物及價金等事項，內容不能約定賣方得保留出售，保留簽訂買賣契約的權利或其他不利於買受人事項，預約單是否轉售第三人，預約單定金收據是否由經紀人簽章。

地政局強調，平均地權條例47條之3規定今年7月1日實施後，給予政府納管紅單的依據，若有建築業者違反相關規定，可依同條例第83之2條規定按戶（棟）處15萬元以上100萬元以下罰鍰，市府將搭配各式稽查依法裁罰，讓違法使用紅單行為無所遁形。