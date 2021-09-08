講述家庭、舊時代老父親與家人間關係的客家電視台《窩卡》，今年入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎、電視電影獎、導演獎3項獎項，但69歲的男主角、曾獲兩座金鐘獎肯定的硬底子演員唐川，驚傳已中風住院數月！唐川老婆8日受訪時低調表示，唐川今年3月25日右腦中風，後來住院又發生肺部感染，至今仍住在呼吸照護病房治療中，10月2日的金鐘獎頒獎典禮他確定無法出席，將由她代表參加。

唐川老婆表示，唐川目前還是無法說話，只能做一點臉部表情回應，不過她日前有告訴他入圍金鐘獎的好消息，「他知道了以後，很開心，有笑給我看！」她說唐川是右腦中風主要影響左半邊，右半邊目前還可以，但動作沒那麼靈活，手也握不緊，之前因為肺部感染所以必須插管、住在呼吸照護病房靠呼吸器照顧呼吸，目前身上也還有滿多管子。她心疼哽咽地說，希望影迷也可以為他集氣加油、讓他趕緊好起來。

唐川以《窩卡》再度入圍金鐘獎。（客家電視台提供）

她表示，之前疫情三級警戒時不太能去醫院探視，頂多一周一次去醫院聽醫師講解病情或送備品時探望一下，好不容易醫院日前終於開放探視，「上周開放6天，我去了6天，昨天換女兒去，今天開始又因為疫情升溫，禁止探視了」，但她可以理解，住呼吸照護病房的病人本來就比較敏感，自己也怕把細菌病毒帶進去。

唐川以《窩卡》再度入圍金鐘獎。（客家電視台提供）

她說，唐川有糖尿病，是中風高危險群，但一直以來都有固定回診吃藥，生活也很規律、喜歡運動，沒想到還是發生腦中風。

她也開心唐川能夠再度入圍，覺得入圍就等同得獎肯定了，這次作品《窩卡》是唐川去年拍的世新大學學生的畢業展作品，對於一向致力推動客家文化的他來說，他不僅不排斥幫助學生作品，還帶著年輕導演去客家台親自推薦，當時就常聽他說「小朋友們都很認真，沒日沒夜地拍，所以我也要全力以赴」，她也肯定畢業展作品就能入圍真的很不容易。她並透露唐川原本4月初要拍攝新戲，後來因3月底中風住院而無法參演，此外，唐川去年也參與時代生活劇《茶金》演出，該劇將於今年第四季於公視、客家電視台播出。