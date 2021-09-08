席德進逝世40周年特展，10日在池上穀倉登場。 （台灣好基金會提供）

畫家席德進逝世40周年，台灣好基金會策畫〈歷史就是我們自己──席德進〉特展與〈傳奇──席德進〉私藏展，10日於台東縣池上穀倉藝術館開展，藝術家蔣勳、和碩聯合科技童子賢董事長、國立台灣美術館館長暨席德進基金會董事長梁永斐、池上穀倉藝術館主人梁正賢先生、池上鄉長張堯城等共同出席，向一代大師致敬。

台灣好基金會董事長柯文昌回憶，始終記得年輕時看到席德進走進台灣的鄉村小鎮畫畫、攝影，他說自己熱愛台灣。這些年，在鄉鎮裡行走工作，常常會想起席德進說過的話和他作品裡豐富的台灣意向，希望透過這此展覽，「重溫席德進留給台灣的文化啟迪和他對台灣土地的情感。」

在池上穀倉藝術館策辦〈席德進特展〉的想法獲得蔣勳與林懷民支持，並邀請谷公館負責人谷浩宇擔任策展人，展開近一年的研究，訪談文資專家李乾朗，《雄獅美術》發行人李賢文，攝影家阮義忠、林柏樑、郭英聲、張照堂、謝春德，以及十多位私人藏家，希望能從更寬闊的時代跨距呈現席德進。

蔣勳說：這次的展覽可以看到席德進畫的人物，有些是上乘社會、有些是市井小民，如果把他的人物畫連接起來，可以看到台灣社會非常有趣的人物剖面；當他畫台灣風景的時候，常常用英國水彩紙、法國的水彩顏料，並不是真正的水墨，這是席德進非常開創性的東西。未來台灣各個地方都可以把國家級的東西借來，這是了不起的事情，這是一個典範。

席德進特展9月10日起在池上穀倉藝術館售票入場。第一檔 2021／09／10~2021／12／12〈歷史就是我們自己──席德進〉特展，展出國美館收藏席德進之各時期代表作，涵蓋油畫、水彩、水墨、粉彩及書法共23 件，與史博館珍藏之水彩和素描作品共9件。

第二檔 2021／12／24~2022／04／03〈傳奇──席德進〉私藏展，向民間私人收藏家邀展，供大眾一覽席德進多元的創作。