北市府攜手台電公司與當地居民，將數十年不變的老舊圍牆華麗變身，成為吸睛的藝術牆面。8日舉辦「北市撫遠、松山變電所圍牆美化宣傳」，北市副市長蔡炳坤與北市議員張茂楠等人出席，蔡炳坤表示，歡迎市民一同來欣賞色彩豐富且活潑又趣味的自然世界，並與彩繪牆互動合影、打卡留念。

產發局表示，彩繪地點位於北市松山區塔悠路82號之84撫遠及松山變電所側面圍牆，己於7月22日完成彩繪，撫遠及松山變電所肩負松山區、信義區、大同區、中山區、南港區及內湖區的電力輸配重任，提供松山機場、捷運設施、松山地區及信義計畫區的重要關鍵基礎設施。

北市副市長蔡炳坤（左）與北市議員張茂楠（中）8日一同前往撫遠、松山變電所勘查圍牆美化。（北市產發局提供／張穎齊台北傳真）

產發局表示，此次將北市重大供電的老舊圍煥然一新，畫上以河岸及楓樹林交錯景色，並穿插熊、鹿、猴等動物增添互動性，讓行人在散步的過程中也能從中尋找樂趣，不僅美化整體都市景觀，也為圍牆增添年輕活力，成為塔悠路上的新打卡景點。