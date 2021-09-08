近期縣市合併議題，引發各界對於基隆發展的討論，立委蔡適應表示，北北基一直以來是密不可分的共同生活圈，未來是否合併，或有其他區畫上處理，他認為，應以市民意願為主體，透過公投形式決定。

蔡適應表示，2010年台北縣升格為新北市，他當時擔任基隆市議員，認為若無條件升格，不僅忽略傳統上「七星區」與基隆的脣齒相依，整個首都圈三縣市也會只剩基隆一個非直轄市，對區域發展顯然弊大於利。但遺憾的是，當年國民黨握有中央與台北市、台北縣、基隆市完全執政權，作為唯一一席基隆區域立委謝國樑不僅與國民黨一同視若無睹，更在今天四兩撥千斤，用雲淡風輕的態度把自己塑造成局外人，心態讓人感到不可思議。

蔡適應指出，正因為當時改制不當，加上國民黨政府輕視，以及謝國樑的不作為，讓基隆面臨到難以承受的邊緣化風險。直到2014年基隆市長林右昌、2016年蔡英文總統上任後才出現轉變契機，並提及，近年來，他與林右昌合作穿梭於行政部門間爭取預算，基隆獲得史上沒有出現過的大量資源，各項先前被延遲的建設經費逐步到位，整座城市開始改變。

蔡適應強調，樂見行政區畫的議題被提起，他舉例，與台灣國土面積相當的日本九州只有8個縣，包含2個政令指示都市，而台灣本島卻有6個直轄市，數量確實不少；他說，不論未來基隆要以什麼身分存在，都會支持市民決定，並在制度設計下，盡其所能替基隆發展盡心盡力。