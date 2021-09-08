香港警方今早上門拘捕多名支聯會常委，被捕的包括副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君及陳多偉，他們涉嫌違反《香港國安法》未按規定提供資料罪。鄒幸彤7時許一度在臉書開直播，指警方抵達辦公室外不停按門鈴及試圖開密碼。香港中聯辦則直接點名鄒幸彤等人公然對抗法律規定，警方拘捕是體現違法必究的公平正義。

香港警方國安處稱，拘捕3名男子和1名女子，年齡介乎36至57歲。涉及《香港國安法》實施細則附表5「沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」。所有被捕人現正被扣留調查。警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

保安局回應，支持警方依法向公然表示拒絕遵從國安法提交資料的團體，採取執法行動，有關團體無視警告，一意孤行，堅決拒絕配合警方的要求。國安法實施細則已清楚訂明沒有遵從有關提交資料要求，一經循公訴程序定罪，可處罰款10萬港元及監禁半年。政務司長李家超則表示，警方已經採取執法行動，他不適宜評論，政府的立場清晰，執法部門會依法處理及跟進任何違法人士或組織。

中聯辦發言人更直接點名，鄒幸彤等人公然對抗法律規定，警方拘捕是體現違法必究的公平正義。香港是法治社會，任何人觸犯國安法和香港法律，都必將受到法律制裁，支持香港警方繼續對支聯會及其為首分子依法調查和處置。

香港支聯會是香港最大的民主派政治組織，年年發動六四大遊行、六四維園燭光晚會兩大活動。支聯會近日多番表明，拒絕應國安處要求提交資料，批評國安處未交代要求他們提交資料的理據，幾名常委已有心理準備承受法律後果。另外，支聯會將於9月25 日，下午2時在六四紀念館召開會員大會，表決解散議案。