北市環保局為維護公廁清潔品質，每日均會巡查公廁設施與清潔維護情形，並對未符合標準者依法告發，統計今年1至8月，共計查核2萬4301座次公廁，其中8月查核3218座次，告發2件包含松山運動中心及公有光復市場，已依違反廢棄物清理法第11條並以同法第50條規定，處1200元罰鍰，同時要求限期改善，並函請主管機關督導其公廁管理單位加強公廁清潔。

環保局表示，上述2件經環保局複查後，已完成改善。目前疫情警戒標準為二級，運動中心及停車場皆有不少民眾出入，如廁需求高，公廁管理單位應隨時維持廁所清潔，必要時調整廁所清潔維護頻率，以提供民眾一個不髒、不濕、不臭的如廁環境。

環保局說，另因應疫情，針對民眾使用頻率較高的公廁，已要求各公廁管理單位，應依行政院環保署訂定的公共環境消毒指引確實執行消毒作業，必要時提升消毒頻率，並將加強查核，督促北市各公廁做好消毒及清潔，以降低公廁傳播病毒的風險。

松山運動中心及公有光復市場公廁太髒，各被罰1200元。（北市環保局提供／張穎齊台北傳真）

環保局提醒，疫情雖趨緩，出入公共場所及使用公共廁所設施時，仍請佩戴口罩，落實手部衛生，配合各項防疫措施，將持續對市轄公廁加強查核及輔導，以提供民眾潔淨舒適安心的如廁環境。