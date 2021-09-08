高市警苓雅分局8日在苓雅區明德街以前後包抄方式攔停一輛追查許久的自小客車，除了在車內發現安非他命、咖啡包等毒品，還查獲2把改造手槍，車內的林姓男子及馬姓女子立即遭警方逮捕帶返派出所偵辦，目前警方仍在追查毒品及槍枝來源，並釐清相關案情。

苓雅分局日前接獲線報，稱有毒品前科的林男疑似還持有毒品，因此向高雄地檢署申請拘票，並從高雄三民區一路尾隨其後，途中林男疑似發現自己已遭到警方鎖定，竟猛踩油門加速逃逸，但警方早已布下天羅地網，趁著林男駕駛車輛進入苓雅區明德街141巷時，以前後包抄的方式攔下嫌疑車輛。

隨後警方立即趨前盤查，林男及馬女眼見插翅難逃，只能乖乖投降，警方搜查車輛後，果真在車內發現多包毒品，並查獲2把改造空氣槍，所幸追捕過程中，未造成任何人員傷亡，警方將涉案2人帶回警局偵辦，除了釐清相關案情，也將追朔毒品及槍枝來源。

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