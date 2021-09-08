新北板橋幼兒園群聚案擴大，有確診幼兒的家長曾開車載小孩到嘉義縣的姨婆家中用餐，幸好這名姨婆採檢陰性，嘉義市為嚴防疫情，8日擬出幼兒園防疫新指引，有疑似接觸風險者，幼兒園自行決定班級或全園停課至少1日。

嘉義市今天召開全市公私立幼兒園防疫視訊會議，特別訂定「增愛我嘉」防疫新措施，市府教育處長林立生指出，嘉義市幼兒園教職員工第一劑疫苗施打率已達99％，黃敏惠市長已極力向中央爭取第二劑疫苗儘快施打，希望讓幼兒有更安全的環境。

林立生表示，北部疫情升溫，為防堵幼兒園群聚感染擴散，若有疑似接觸風險者，市府授權各園決定班級或全園停課至少1日之預防性停課措施，教職員生1人被匡列，該班停課2日，全園停課1日，1人確診，全園停課14日。

嘉市府教育處表示，幼兒園師生需加強自主健康管理，若發現有「發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉」等身體不適症狀，應停止上班、上課，落實生病不入園，並立即通報園所及教育處，另教職員工須在3小時內提供自主快篩證明。

市府並加強幼兒園防疫稽查工作，確保各園落實防疫措施及空間容留人數規定；每日上、放學前，各園應針對園內學習場域全面清潔消毒並確實記錄，尤其教室、公共空間、遊具及設備使用完畢後，應立即清消，並視使用情形，增加清消頻率。

針對容易肢體接觸、無法全程配戴口罩或團體活動，應適度調整課程內容及上課方式，教室內採固定成員、固定座位並確實點名，不得混班上課，暫停戶外教學。