去年因疫情停辦的米蘭家具展，今年恢復舉辦使得本次展覽備受矚目，不少精品時裝品牌家居線也齊聚一堂，有的品牌將過去於伸展台上運用的圖騰，延伸至家飾品上，有的則融合品牌技藝打造截然不同的作品，展現不同面貌。

愛馬仕Sillage d’Hermès 扶手椅（愛馬仕提供）

愛馬仕Lignage d’Hermès 石桌系列。（愛馬仕提供）

愛馬仕Sarazine 系列檯燈（小）。（愛馬仕提供）

本次愛馬仕家居系列以原始、天然素材塑造高雅氣質，同時也凸顯品牌工藝，以Sillage d’Hermès 扶手椅為例，這張扶手椅以木材為骨架，外層則以具FSC標籤森林的纖維素為纖維塗覆，圓潤堅實的外型搭配柔情的圖騰，擺在家中能夠自然產生靜謐氛圍；另外本次家飾系列中，再度添加全新材質，以6件餐桌擺飾為例，該系列以銅薄板為胎體，採用模板塗繪琺瑯釉料，可呈現出豐富質地與鮮豔釉彩。以馬具起家的愛馬仕，此次在Sarazine 系列的檯燈也運用品牌細緻的馬鞍裝針縫法，將以天然母牛皮主體、書寫至為燈罩的檯燈，把品牌歷史與技藝，以全新面貌呈現出來。

以6件餐桌擺飾為例，該系列以銅薄板為胎體，採用模板塗繪琺瑯釉料，可呈現出豐富質地與鮮豔釉彩。（愛馬仕提供）

而珠寶品牌寶格麗以品牌經典象徵靈蛇的故事、神話為題，推出「蛻變與靈蛇」為主題的創意之旅，邀請Ann Veronica Janssens、Azuma Makoto、Daan Roosegaarde 、建築師 Vincent Van Duysen等四位藝術大師演繹蛻變主題，其中展示於寶格麗米蘭飯店的《黃金伊甸》，以3&3 公尺鏡像結構重現伊甸園，並利用異國風花卉組造的植物雕像，營造出懸浮於半空中的特異風情。其中一半的花卉採金色特殊塗料處理，作品所營造的反射影像，使觀者感受花朵蛻變的過程。

Versace運用拼色、印花圖案等打造個性家具。（Versace提供）

Berluti Marbeuf 系列 Club Chair 扶手椅。（Berluti提供）

來自義大利的Versace則運用皮革與絲綢、珍貴金屬與大理石、拼色設計與印花圖案互相配搭，呈現出各具個性的家具，同時也將品牌全新的 La Greca 圖案伸至家居，成為點綴家具的緹花布圖案；而製鞋起家的Berluti，過去為方便顧客試鞋打造的Club Chair扶手椅，因深受顧客喜愛，近期開始接受特別訂製，而品牌家居系列自2015起品項也日漸豐富，除增添桌子、足凳、沙發外，還延伸至桌上足球和撞球桌等遊戲用品上。