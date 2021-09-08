本土疫情再起，嚇壞台股，今(8日)盤中一度重挫逾260點，終場收在17270點，下跌158點，三大法人聯手賣超86億元，外資賣超聯電最多，共賣超1萬7229張，自營商也大賣9676張，僅投信買超833張，合計共賣超2.6萬張，其中，知名的隔日沖大戶凱基台北據點即賣了1萬1718張。

三大法人同步賣超，其中以自營商賣超70.4億元最多，外資及陸資賣超10.87億元，投信賣超4.76億元，合計賣超86.03億元。

統計外資賣超第1名為聯電，賣超第2至第10名依序為台新金、旺宏、長榮、富邦金、華邦電、友達、大同、宏碁、鴻海。其中，外資賣超第1名的聯電，雖然是投信買超第4名，但僅買超833張，而自營商與外資同樣站在賣方，賣超9676張，也讓聯電終場下跌2.4元，收在65.8元，跌幅3.52%。

另外，台新金、長榮、大同等3檔，投信與外資一樣是賣超，自營商與外資同樣站在賣超的則有台新金、鴻海。

外資賣超前10名依序為台企銀、中信金、光磊、元大金、群創、華南金、台積電、第一金、國泰智能電動車以及菱生。投信與外資一樣買超的有中信金、台積電。