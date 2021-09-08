比起形象霸氣冷漠的木頭男，溫柔貼心的紳士對女人來說更有致命的吸引力，搜狐網命理專欄分析，處女座、天秤座、巨蟹座的男性最有紳士風度，他們個性溫和、待人溫柔，是從來不會傷害女生的好好先生。

▍1.處女座

處女座的男生個性溫和、待人和氣，加上追求完美、注重形象的特性，他們懂得憐香惜玉，從不主動傷害人，也不忍心對女生發脾氣，很會在異性面前維持零缺點的形象，就算和女性朋友吵架，處女男也不會太為難對方，因為如果發脾氣，就會有損於自己良好的形象。處女男習慣以紳士的一面來吸引異性，進一步得到心儀對象的喜歡，即使他們本身有點龜毛，卻還是細膩貼心的好好先生。

▍2.天秤座

天秤座的男生個性體貼，情商高、懂禮貌，是天生的暖男，很會保護女生，會設身處地去為女生考慮，跟他們在一起，總給人如沐春風的感覺，就像暖陽一樣融化人心。雖然天秤男嘴上很愛開玩笑鬧女生，但是行為上卻完全不踰矩，非常遵守禮節，知道尊重他人。但天秤男在跟異性相處時都十分溫柔，會無差別地對待身邊每個女生，導致自己的戀人因此吃醋，建議要注意一下人際界線。

▍3.巨蟹座

巨蟹座的男生個性溫柔大度，很少與人計較，是宜室宜家的好男人，他們天性喜歡照顧人，因此和伴侶交往的時候，巨蟹男也會處處禮讓另一半，不會隨便發脾氣或找對方麻煩，就算女生任性耍脾氣，他們也會寬容接受，總是很細心照顧對方的情緒，非常有紳士風度。