台中市7期市政路貫穿新市政中心，路線範圍辦公大樓與百貨公司林立，又與台74線緊密串連，車流量大，長年使用造成路面不平，市府建設局針對河南路至環中路的市政路，啟動孔蓋下地、管線汰換及號誌纜線下地等作業，新設寬頻管道工程，減少未來重複開挖。

市府推動「燙平專案」成果亮眼，展開市政路（河南路至環中路段）整體優化作業，燙平前預先將號誌纜線下地，西行方向比照東行方向增設快慢車道分隔島，並規畫新植栽。

此外，因應未來市政路延伸，從環中路至工業區一路的開闢工程，預先辦理新設寬頻管道工程且比照管線埋設標準，完工後可提升交通舒適與安全度，更美化市容景觀。

建設局長陳大田指出，市府提升道路品質，分階段辦理市政路燙平工作，其中市政路北側人行道部分區域鋪面老舊情形，一併納入這次工程改善。

協調自來水公司配合汰換老舊管線，建設局自行辦理寬頻管道降埋及新設工程，與台電、中華電信等單位進行孔蓋下地，使道路下方管線使用安全、路面平整，減少雨天打滑機率。

道路燙平專案，市民最有感，用路人以往抱怨地無三里平的情況，經高品質、高標準，要求道路燙平後的舒適度，市府調查燙平業務滿意度從59.1％大幅提升至78.7％。

建設局強調，以高效率、高品質原則督導工程如期如質完工，施工期間已於工區周邊設置警示標誌及指引牌面，各路口安排交通指揮人員，減少施工期間的交通影響。