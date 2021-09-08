台中市議會前議長張宏年家人控告10大槍擊要犯陳益華恐嚇案，陳日前遭判無罪。張宏年的兒子張彥彤當天表示尚無法回應，8日他到台中市議會進行市政總質詢；他事後指出，獄中有受刑人不滿陳益華一再說如何綁架？他將拿到相關資料後，下週再公開說明對全案的看法。

台中市議會前議長張宏年2001年中秋節夜遭薛球、陳益華等人綁架勒贖3億元，雙雙遭判處無期徒刑。獄中服刑的陳益華去年5月16日寫信給張宏年，邀他來獄中相會，文中提到綁架案另有共犯，也要求張親筆書寫原諒信並接見。

陳益華在信件中加註，「現在您兒子也當上議員，先恭喜您了！但此事如您不處理，難保不會再發生在您家人身上，您好好考慮是否過來一趟」。引起張家人心生畏懼控告陳恐嚇，法院判決陳益華無罪定讞。張宏年的兒子市議員張彥彤當天表示，思緒混亂無法回應。

市議員張彥彤8日到台中市議會進行市政總質詢。張彥彤說，因陳益華曾向同在獄中的受刑人透露，描述他當年是如何綁架他的父親，他會在收集相關資料後，下週再針對此事公開發表對相關案情的看法說明。