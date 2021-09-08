北市南港段二小段671－6地號等52筆土地公辦都更案，在市民大道八段、忠孝東路七段間，緊鄰南港車站，三鐵都會通過，基地面積達2萬6047平方公尺，要蓋1幢4棟的建築，包括32層的辦公大樓、37層的住宅大樓，做為轉運站、商場、辦公、住宅、停車之用。北市環委會8日舉行，因對於噪音、震動、人行、停車仍有疑慮，審查未過，決議開發單位1個月內再補件。

開發單位財團法人台北市都市更新推動中心表示，建案旁的變電站約2層樓高，住宅在7樓以上，鄰近變電站都是停車場，因此從社區是看不到變電站，未來會再協調變電站是否綠化，另外商場廚房未來會要求廠商，要採取水洗煙罩等設施，將油煙味降至最低。

環評會主席張添晉表示，基地開發處旁有個變電站，施工期間影響雖不大，但營運後會影響景觀，開發方應注意這個影響，變電箱在改造後，大部分是要地下化，遷移變電站會有難度。

最終，環評會決議，開發單位應針對結構室內空氣品質全、震動、安全、噪音等基地開發，以及既有的交通設施間的影響，再做評估，審查案今日未通過，請開發方1個月內，對環評委員們的意見補充後，再行送審。