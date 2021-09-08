新竹市長林智堅（左）8日再談竹竹合併，表示前一日北上尋求黨政院支持，也強調與新竹縣長楊文科有高度共識。（邱立雅攝）

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，新竹縣長楊文科更認為還應該升格，身兼黨主席的蔡英文總統在中常會聽完林智堅報告後表示，對於地方發展有益的倡議跟思考，但這仍是需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施。此事也在網路上引發網友熱議，許多網友紛紛討論起，如果新竹縣市合併升格，應該要叫什麼名字。

針對新竹縣市合併議題，林智堅今(8日)否認是為選舉鋪路，並多次強調與新竹縣長楊文科有高度共識，縣市應分進合擊尋求更多支持，早日促成縣市合併升格直轄市，「先開始發動、早一點完成」，讓竹科在新竹發揮戰略城市的地位。

此事也在PTT上引發討論，更有網友提問，「新竹縣市合併升格後會叫什麼市？」他並表示，林智堅拋出新竹縣市合併升格的想法，竹縣首長也說讚，感覺真的有可能會實現，因此他想問大家，台北縣升格後叫新北市，那新竹縣市合併升格後會叫什麼？同時這名網友也說，希望大家不要用「麥當勞、沙漠、綠 竹科、媽媽」這種老梗。

有不少網友回應，「竹竹市」、「新新竹市」、「客家一點，竹市，比較省墨水」、「全新竹市」、「新客市」、「竹家市，客家人市，我覺得都不錯」、「大豬市，啊不是，大竹市」、「竹塹市」、「超新竹市」。

有些網友則認為可以用特產和其他可以象徵新竹的事物命名，「貢丸市」、「科技市？」、「台積市」、「名產，米粉市」、「當然是竹科市或是叫台積電市」、「工程市」、「公園市，整修一堆公園和刷牆壁」、「智堅市」、「高科技市」、「九降風市」、「客家市」。