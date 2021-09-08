雲林縣虎尾就業中心協助台商太太小蓁回鄉2度就業，重建工作自信。（虎尾就業中心提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾就業中心「多元就業開發方案」，與民間團體合作活化在地產業、創造在地就業機會，同時協助中高齡、身心障礙者、2度就業婦女等培養再就業能力，近日成功幫助54歲的台商太太小蓁（化名）回到雲林縣北港鎮家鄉2度就業，重建工作自信。

小蓁原是人人稱羨的台商太太，先生在越南經營船運貿易、漁產養殖事業，生活過得很優裕，但40多歲那年，公公中風倒下，返台照顧公公期間，又發現自己罹患胸腺癌，4年前丈夫事業又遇到瓶頸，經濟困境將她推往求職之路。

小蓁與職場脫軌20多年，不論在體能與經驗上，都讓她屢屢挫敗，就在失意絕望之際，透過虎尾就業中心協助，以多元就業方案進到「雲林縣傳統工藝文創產業發展協會」任職，目前擔任雲林縣北港鎮光明屋書店傳薪學院的管理導覽人員。

小蓁表示，進到協會工作後，才驚覺自己的家鄉有這麼豐富的文化資源，讓她在這個曾經熟悉又陌生的地方，重新找回了生命熱情，現在不僅擁有穩定的收入，也正式成為地方文化傳承的1員，很感謝虎尾就業中心的幫助，為她開啟了新的人生之路。