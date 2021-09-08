防疫期間，國際品牌飯店仍看好台灣市場，陸續在台開幕新飯店。高雄洲際酒店今（8日）宣布即日起開放12月1日以後的客房預訂，身為洲際酒店第一個進駐台灣的直營飯店，高雄洲際酒店表示，消息釋出短短幾小時便已在網路上湧入近百則的留言熱烈詢問討論，訂房狀態可說相當不錯。

高雄洲際酒店共擁253間客房及套房。（高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店總經理羅嘉麒(Robbert Manussen)透露，目前酒店內餐飲將規劃全面「零浪費」(Zero Waste)機制， 提出「惜食回饋」的環境友善經營理念。高雄洲際酒店預計將投資近百萬新台幣打造廚房後場設備，將所有剩餘食材分解處理為可再利用的有機原料，期待可以回饋到本地有機農場或牧場等，與台灣土地建立正向循環連結，「我們以『零浪費』的綠色餐飲概念為目標，愛護地球，希望能為環境永續發展也盡一份心力。」

高雄洲際酒店與地標豪邸生活圈垂直共構，擁253間客房及套房，空間安排除了延續品牌知性典雅風格，客房寢具精選國際連鎖酒店經常指定合作的美國舒達品牌；客房內備有包含LG智慧型旅館電視、BOSE智慧型家庭娛樂揚聲器、義大利進口的SMEG復古電熱水壺、Nespresso ZENIUS膠囊咖啡機、新一代Dyson吹風機、中英日三聲道客房智能聲控系統等家電設備；客房沐浴備品則使用IHG集團指定的瑞典品牌BYREDO，以450ml規格遵循品牌的環保精神，獻上專屬洲際酒店的BLANCHE香型。

高雄洲際酒店之經典高級雙床客房。（高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店即日起在酒店官網獨家首賣「重返洲際．璀璨經典」開幕住房專案，每房5988元 起+10%+5%，最多可讓2人入住高級大床客房1晚，包含經典全自助式Buffet早餐2客，專案禮遇每房還能享酒店內餐飲折抵1200元（烘焙坊商品不適用）；而自訂房開放當日起算至10月15日，前100名成功預訂「重返洲際．璀璨經典」專案並如期入住的房客，還可獲贈由格蘭路思獻上1組限量威士忌鑑賞家品酩組（100ml三入）。

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