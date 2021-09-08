受確診人數暴增謠言衝擊，台股今天盤中一度大跌261.79點，尾盤急拉收盤下跌158.38點。法人認為，台股現階段缺乏主流股，如果反彈可能由跌深半導體、高價股，或航運股領軍。

受疫情傳聞干擾，台股順勢拉回，打第二隻腳，加權指數終場收在17270.49點，下跌158.38點，跌幅0.91%，成交金額新台幣3210.87億元。

晶圓雙雄台積電上半場在平盤623元游走，但下半場轉弱，一度下跌11元，尾盤急拉收在619元，下跌4元，跌幅0.64%；聯電自8月20日波段低點一路上漲，近日回跌，今天則壓在平盤下一路走低，收在65.8元，下跌3.52%。

上半年一路飆高，在7月初創高後一路探底的貨櫃三雄，近來橫向整理，籌碼清洗後今天表現抗跌，長榮收126元，下跌1.56%；陽明收122元，上漲1.24%、萬海收213元，上漲1.67%。

群益投顧分析師廖健佑表示，疫情將影響台股多久無法判斷，但若要帶動這波下跌後的反彈，比較可能的主角是之前強勢上漲的晶圓代工、高價IC設計股，或是籌碼被清洗差不多，趨於穩定的貨櫃三雄。

廖健佑指出，台股今天受確診人數暴增傳聞大跌，但投資人的恐慌情緒絕對不會比5月本土疫情發生時嚴重，所以股市下跌力道也不如5月。5月下跌前指數強勢上漲，本土疫情發生後指數強勢下跌，所以後續反彈力道強勁，甚至在7月中創歷史新高，但近日台股跌勢不大，所以反彈力道恐也無法和5月下殺後的反彈相比。

他直言，台股5月大跌前貨櫃三雄長榮、陽明、萬海就是主流股，股價一路向上，即便5月本土疫情發生，3檔股票仍緩步墊高，甚至後來一路衝到7月初的高點；但現階段台股沒有主流股，所以很難在反彈時發揮作用。

不過，他認為，若是要帶動這波跌勢反彈，比較可能的主角是之前強勢上漲的晶圓代工，尤是波段漲勢強勁的聯電，高價IC設計股自然會想到股王矽力-KY等，至於貨櫃三雄經過大跌洗禮，籌碼換手後，昨天大漲，今天抗跌，或有可能在反彈過程扮演要角。

觀察台股走勢，4月台股仍處於強勢上漲階段，5月因疫情動搖投資人信心，一路殺低，以4月底的17709.23點，到5月17日波段低點15159.86點，累計下跌2549.37點，因從強漲到強跌，後續反彈力道也大，一路彈到7月15日創歷史新高的18034.19點。

不過，8月20日台股盤中低點16248.08點是波段低點，自8月21日起連續7個交易日收紅，到8月31日的17490.29點，上漲1242.21點，之後指數有漲有跌，到今天累計下跌219.8點，廖健佑認為，原本就弱的盤勢因疫情謠言下挫，估事後反彈力道相對有限。（編輯：黃國倫）1100908