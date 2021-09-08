針對近期部分韓國媒體有關中方「清朗」專項行動針對韓國的報導，大陸駐韓國大使館官網今（8）日發布《中國駐韓國大使館發言人就中國政府啟動清朗系列專項行動闡明立場》的公告，聲明中方有關行動針對的全部都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行，不會影響中國同任何國家的正常交流。

該聲明指出，近來，中國政府啟動「清朗」系列專項行動，整治娛樂圈及「飯圈」亂象，部分藝人包括韓國藝人的粉絲群社交帳號被關停。韓國媒體對此較為關注，擔心中韓文化交流受到影響，甚至認為中方有關舉措有針對韓國的一面。對此，中國駐韓國大使館發言人介紹相關情況，闡明中方立場。

大陸駐韓國大使館表示，中方有關行動針對的全部都是有悖公序良俗、有違法律法規的言行，不會影響中國同任何國家的正常交流。

大陸駐韓國大使館並強調，中韓兩國在數千年的交往史中互學互鑒，形成了深厚的歷史文化紐帶。今年是「中韓文化交流年」啟動之年，明年是中韓建交30周年。進一步加強中韓友好合作順應時勢、合乎民心，符合雙方根本利益。「我們願繼續同韓方加強文化交流，鼓勵充滿積極正能量的文化交流與合作，抵制低俗惡劣的誘導與攀比。」