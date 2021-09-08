雲林縣口湖鄉鐵花窗社區拿下美、法2大獎，讓世界看見雲林社區營造成果。（呂耀中提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖鄉梧北社區去年進行社區營造，負責規畫的水牛設計部落公司負責人呂耀中，以鐵花窗為主題，讓偏鄉社區爆紅成為打卡熱點，近日更拿下美國與法國2國際設計比賽銀獎，當初與社區民眾掛保證一定可以出國比賽，讓世界看見口湖，如今承諾終於實現。

雲林縣政府去年向營建署爭取經費，進行「城鎮之心人文景觀再造」計畫，選定口湖鄉梧北社區，以地方信仰中心調天府為主軸，配合地方地標椬梧水塔，打造具有在地人文歷史元素的特色聚落。

呂耀中團隊以鐵花窗為社區營造主題，找來了新北市「做鐵工的人」曾文昌，結合在地歷史文化，創作10餘面鐵花窗裝於社區民宅，每1面鐵花窗，都訴說著1個在地人的故事，藉由社區的點點滴滴，凝聚居民向心力。

設計團隊並著手改造16公尺高的社區地標椬梧水塔，將5000餘片火頭瓦裂成數萬片小瓦塊，經過洗、剪、黏、補，成為全台獨一無二的「紅瓦水塔」，再以水塔下築巢的小雨燕為發想，提出「跟著小雨燕趣旅行」，引導遊客認識社區的人文風情。

呂耀中表示，當初進駐社區，居民面對外來的社造團隊，先是心存觀望「這些年輕人有什麼本事？可以改造我們生活多年的老社區」，後來逐漸認同、投入。但過程中還是出現觀念上的差異，最後請出在地神明幫忙裁決，令人印象深刻。

呂耀中說，為了鼓勵社區居民堅持下去，他多次向大家保證「社區改造後充滿特色，一定可以出國比賽拿大獎」，如今獲得美國MUSE Design Awards與法國Novum Design Award地景設計類別銀獎，這項殊榮他迫不及待與社區分享，告訴大家「我們的努力，讓世界看見台灣、看見雲林口湖」。