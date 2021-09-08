胡瓜、阿翔8日錄《綜藝大集合》與來賓們拿著棒棒糖，慶祝入圍金鐘獎。（民視提供）

綜藝大哥大胡瓜、阿翔以《綜藝大集合》入圍第56屆金鐘獎綜藝節目主持人，民視電視公司總經理廖季方以及執行副總許念台今（8日）也特到攝影棚送上超大棒棒糖，代表「超級好棒棒」給兩位主持人，還有100根代表100分的小棒棒糖給藝人來賓與製作團隊，祝賀入圍與鼓勵。

被問到入圍第一時間的心情，胡瓜說現在都專注在節目上，如何調整節目內容，沒有太多其他心思，但聽到入圍的消息還是很開心，也說幾乎每年都在金鐘獎晚會現場，心中是七上八下，可是這次聽到評審有提到節目「有很多變化」，胡瓜說：「一聽到當然會很感動，從戶外移到棚內，節目真的做出很多花樣，有被看到讓評審肯定。」也說到從戶外到棚內，有時間跟空間上的限制，遊戲也要打掉重練整個重新想一遍。

阿翔更補充說：「以前在戶外，瓜哥一邊主持，我們就在旁邊觀察有沒有可愛的阿公阿嬤，拉進來一起互動玩遊戲，現在到棚裡怎麼看都是攝影師跟導播，互動上來說比以前困難。」所以藝人來賓真的很辛苦，也很感謝他們。胡瓜更說覺得這次評審很厲害，一般人看不出來室內的小跟戶外的大的差異，到底難在什麼地方，感謝評審慧眼給肯定。

阿翔很意外可以入圍，得知的時候感謝身邊的人，最重要是感謝胡瓜帶領大家一起奮戰，很欽佩他貴為綜藝大哥，在節目上放下身段讓他們「欺負」，趴在地下被他們踩做一些效果，把歡樂帶給大家，除了感謝的話瓜哥都講一輪，他特別想補充在錄影前的休假日，胡瓜還會召集大家開會，大家特別挪出休息及親子時間為讓節目更好，用打拚的心做每一集節目。