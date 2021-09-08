女團「Cookies」出身的香港女星傅穎日前在網上感嘆談及娛樂圈潛規則，坦言自己寧可成為不入流的藝人，也不靠潛規則上位，一席話引來曾參選香港小姐選美比賽的女星楊埕在IG轉發支持，甚至還加碼爆料大陸演藝圈潛規則內幕，一句「突飛猛進又不是迪麗熱巴」引來外界遐想，對此她稍早也再度PO文澄清了。

曾在大陸演藝圈短暫發展的28歲女星楊埕，日前在網上加碼爆料大陸娛樂圈潛規則內幕，直言要是「無底線」早就紅了，坦言自己因為沒有背景沒靠山，去大陸發展嚇到趕緊跑回香港。

接著楊埕更大膽表示：「娛樂圈除非你有gem（鄧紫棋）的特異功能（特別唱得），否則就是合則來不合則去。#你不是覺得你演戲好人家就要給你上位啊？你看到現在有點名的藝人都『全有後台』，不論是背景、男朋友、富豪……名冊一大堆，我夠膽說圈內無秘密，誰不知道誰跟誰。突飛猛進又不是迪麗熱巴，那麼多人不用用你一個二三年的新人拍大節目？只是記者無圖／免得罪大人不爆。」

楊埕這番話就因為扯到大陸當紅女星迪麗熱巴，格外引來遐想，稍早楊埕也對此再度於IG發文澄清，指「又不是迪麗熱巴」的意思是指迪麗熱巴好漂亮，盼外界別斷章語氣誤會人，同時也強調潛規則這種事不只大陸、香港演藝圈，好萊塢也依樣有，只是平台大小的關係，更坦言自己當時退選港姐的原因是因為遇到壞公司，但如今她頭都已經洗一半了，也只能繼續努力。