2001年9月11日，基地組織挾持4架民航機，衝撞紐約雙子星世貿中心與五角大廈，自此美國開啟為期20年的反恐戰爭，同時美國卻沒有獲得更多安全，龐大的軍費被浪擲，美國國際聲望與形象削弱，曾參與反恐戰爭，現為國防事務研究員的退役美軍上校丹尼爾‧大衛斯(Daniel L. Davis)認為，美國的國安政策與反恐戰爭有許多決策失敗，對美國國力造成的傷害比恐怖行動還大，也就是說911恐怖攻擊，真的達成了削弱美國實力的目的。

大衛斯表示，當美軍與阿富汗當地軍隊，聯合擊潰了塔利班時，那時的反恐戰爭得到了普遍支持。但不幸的是，從那時起，美軍仍然處在戰爭狀態，軍隊長期部署在世界各地數十個國家，不間斷的部署，持續削弱了美軍應對的能力。在永無止境的作戰行動中，將近7千名美國大兵喪生，另有5萬人受傷，32萬7千人患有創傷性腦部疾病，30 萬名士兵患有創傷後遺症(PTSD)。

曾被稱為「阿拉伯之春」的中東北非政治事件，部分原因是美國發動伊拉克、阿富汗戰爭，推翻當地的獨裁領導人，使得反對派有勇氣舉起叛旗，但是後來的演變卻不盡人意，許多國家陷入無休止的內戰，利比亞、敘利亞、伊拉克和葉門的內戰仍在肆虐；數十萬人被殺，人民並不比在他們推翻的暴君之下更接近民主自由。

更另人沮喪的是，戰亂國家增加造成的權力真空，使當地的極端主義者發展壯大，出現了ISIS這樣的兇殘團體，又花費4年的時間去打擊，更多的人民受苦。

美國國內出現自由權倒退的情況，聯邦政府以國家安全的理由，對數百萬美國公民進行監聽、監視、非常規引渡、嚴厲的拘留和審訊政策。

美國軍事實力被反恐戰爭嚴重削弱，各軍種的常規預算居高不下，使得研發預算遭到排擠，除了無人機，美軍在這20年沒有明顯的技術進步。同時，士兵因長期部署而過度疲累，軍隊出現嚴重的缺額。

再來就是敵人愈打愈多。研究報告表明，美國在軍事佔領、無人機襲擊和特種部隊行動後，創造出的新敵人比進入戰場前要多得多。

由於美國過度使用軍事力量解決海外重大問題，美國的國家安全明顯受到削弱。它助長了全球不穩定，以及中東恐怖主義和內戰的增加。華盛頓必須清醒地承認這些事實，研擬新的、合理的對外政策，才有機會在維護美國軍事實力的同時，解決複雜的國際問題。