大陸江蘇省宜興市今（8日）發生一起車禍，特別的是一輛運鈔車與貨車相撞，共造成2死4傷，而事故現場散落大量紙鈔，傷者還受困在車體中，甚至還有民眾喊，「撿錢啦！」現場一片混亂。

綜合陸媒報導，宜興市8日上午7時許一輛運鈔車與貨車於S342省道相撞，兩車受撞擊後橫倒在路面，而運鈔車嚴重變形，載運的紙鈔散落在事故現場，不僅如此，傷者與亡者還一度受困車內，共導致2死4傷。

透過網傳影片可見，運鈔車遭撞後，紙鈔在風的吹拂下在路上飛揚，甚至有路過民眾在一旁叫喊，「都是鈔票，快去撿鈔票喔！」事故路段地面全被白花花的紙鈔遮蔽。另有事故目擊者指出，車禍一度造成該路段塞車，但因為警方快速控制現場，因此並未發生民眾搶著撿錢的事情。

宜興市公安局指出，事故發生後已緊急派員救援，目前傷者均全數送往醫院救治，該路段後也於整理後恢復通行，車禍詳情待進一步釐清。