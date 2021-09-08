前民進黨立委郭正亮突然換新髮型？「宅神」朱學恒8日無預警PO出10張照片，分別是郭正亮髮型各異的「P圖」照，並詢問大家「郭正亮適合什麼樣的髮型？」，朱學恒說，其中有一張的評論是，哪個是大陸男星王一博？朱學恒忍不住虧那位網友「我相信他瞎了，我們不要理他」。不少網友看到照片直呼，「王一博要哭哭了」。

原來，事情起因是因為，郭正亮昨(8日)上朱學恒臉書直播，朱學恒說，自己最近直播比較閒，開始在規劃新單元，叫做「替阿亮找出路」，決定和網友集思廣益，討論郭正亮適合什麼樣的髮型，並請大家不要客氣說出自己的看法，當然其中有一張有人的評論是，哪個是王一博？「我相信他瞎了，我們不要理他」。

前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

朱學恒並在直播中PO出多張照片，其中一張是把郭正亮P上假髮，由於形似大陸影視男星王一博，許多網友在直播中紛紛票選認為郭正亮P上頭髮帥很多，甚至比王一博帥。對此，郭正亮表示，這代表有很多網友喜歡海軍陸戰隊的他。

前民進黨立委 郭正亮、大陸影視男星 王一博。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

前民進黨立委 郭正亮。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

朱學恒8日也在臉書PO出整組10張照片，要大家留言評評理。照片曝光後讓不少網友笑翻留言，「王一博要哭哭了」、「郭委員本來就很帥，不用換造型了」、「他沒有頭髮看起來充滿智慧，怎麼搞的有頭髮看起來很不正經」、「不知為何感覺都很AV界的風格」、「蔡徐坤的髮型變成蔡徐睏」。國民黨文傳會副主委鄭照新留言喊，「亮哥看到後罵你」，台灣民眾黨立委高虹安也留言直呼，「亮哥怎麼變成走諧星路線」。