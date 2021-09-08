海運進入旺季，在市場供需失衡下，運價持續飆升，帶動長榮8月營收為新台幣500.21億元，不僅是首度越過500億大關，也刷下新高水準，年增164.78%。

長榮營收續創佳績，8月營收高達500.21億元，不僅較7月成長9.02%，年增幅度達164.78%，今年前8月營收高達2858.2億元，年增131.72%，單月、累計營收雙雙寫下歷史新高。

長榮目前運能為全球第7名，長榮今年將交付33艘新船。法人說明，航商預計將調漲10月美國線運價，且長榮陸續有新船投入，在運價位居高檔之際，將為長榮營運再添運能。

海運缺艙、缺櫃、缺船等問題依舊難解，在旺季加持下，運價持續走揚。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）3日至4502.65點，週漲117.03點，續創新高。長榮總經理謝惠全日前指出，海運市場需求還是很強，且塞港問題難解，恐成「 新常態」。在市場供需失衡下，運價仍有上漲空間，第4季不會太差，樂觀看待營運到明年中。（編輯：潘羿菁）1100908