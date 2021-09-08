印度(India)是全球新冠肺炎(COVID-19)最為嚴重的國家之一，確診數僅次於美國。但近日竟然在印度南部傳出立百病毒（Nipah Virus）死亡病例。因立百病毒感染後致死率相當高，隨即引發當地民眾與媒體關注。

外媒報導指出，印度一名12歲男童在9月1日因高燒被送往印度南部克勒拉省（Kerala）卡利克特市（Kozhikode）的醫院接受治療，但不幸在4日後身亡。當地國家病毒學研究所證實，該男童死於立百病毒，因此引發關注。

由於感染立百病毒後，也有傳染性，因此男童的主要接觸者立即被檢驗。根據《CBS》報導，該男童的接觸者共計188人，其中有20名屬於高風險的主要接觸者，都已經被隔離或入院治療。而根據NDTV報導，接受檢測的高風險接觸者中有8名測試結果都是陰性。

在出現立百病毒感染且以致死亡的病例後，克勒拉省衛生部門即展開接觸者的隔離、檢測與治療工作；鄰近的卡納塔卡省（Karnataka）則是發布公告，要求監測來自克勒拉省的旅客是否出現高燒、精神狀態異常、頭痛、咳嗽、嘔吐、抽搐、腹瀉或是極度衰弱的情況；並要求各區當局可以發展系統性監控，通報立百病毒可疑病例的群聚地點與病例，力阻立百病毒的疫情爆發。

根據台灣衛福部資料，立百病毒可藉由蝙蝠及豬隻傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻或經由呼吸道飛沫、接觸生病動物之口鼻分泌物或其組織所感染。另外食用到受感染果蝠尿液或唾液污染的水果或椰棗、樹汁等，也可能導致感染。孟加拉與印度疫情均發現，立百病毒可經由接觸患者分泌物及排泄物等引起人傳人的案例。

而感染立百病毒後，初期症狀與感冒有點類似，但是可能嚴重會出現腦炎，感染後有傳播性。根據世界衛生組織資料，立百病毒的潛伏期約是4~14天，但也有長達45天的例子，發病後致死率40%~75%，對比新冠肺炎死亡率1%~2%來說，可說相當的高。目前並沒有可治療立百病毒的藥物或是疫苗，主要的治療是支持性療法。就此來看，立百病毒若是在印度蔓延開來，在印度已面臨新冠肺炎疫情與神祕熱病侵襲的情況下，將更難以承受。