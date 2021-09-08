香港國泰航空今（8日）解僱一批未接種疫苗，又未能提供醫療證明的機組人員。有國泰航空員工表示，香港機管局政策一向嚴格，憂慮公司「一刀切」處理，以至有真正醫療原因而無施打疫苗者也會被解僱。

國泰機艙服務部總經理向員工發出內部信稱，過去6個月，公司經已給予足夠的資料向員工講解有關疫苗接種，加上已過了機組人員接種疫苗的期限，今天決定解聘少數未接種疫苗，又未能提供醫療證明的機組人員。

國泰航空稱，今決定解聘少數機組人員，是因他們選擇不接種任何一種新冠疫苗，也沒有提交因醫療原因的豁免證明。疫情大流行嚴重影響公司的運作，而世界各地實施的入境管制措施，難以為未接種疫苗機組人員安排執勤。9月1日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。

據了解，國泰航空早前要求所有駐港機組人員，須在8月31日以前接種疫苗。從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均須接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明代替。

另外，香港民用航空事業職工總會、香港航空業總工會、香港機場地勤服務職工會等7個航空工會，聯同向國泰航空公司行政總裁鄧健榮致函，指有員工表示香港機管局政策一向嚴格，憂慮公司「一刀切」處理，以至有真正醫療原因而無接種者也會被解僱。信中指，若公司如此處理手法不近人情，認為可以彈性處理，安排到公司其他非指定群組崗位工作。