交通部目前正在研擬露營場「就地合法」修法，未料台中卻疑似出現不肖業者「搶建」的跡象，若不祭出重罰，恐造成山林浩劫。市議員陳文政8日拿出交通部與審計部數據做對比，發現台中市露營場短短一年就增加了29家，違法家數也從26家上升至69家。陳文政說，既有露營場若沒有立即危險，可接受「輔導代替開罰」，但對於搶建新設的露營場，市府應祭出「即報即罰」，避免造成台中山林浩劫。

觀旅局表示，露營場未合法主因，為其位於農牧用地、林業用地，不符土地使用管制規定，觀旅局將持續會同相關單位針對未合法露營場執行稽查取締及輔導工作，如有違反法令規定依法裁罰，確保消費者安全及權益。

台中市議會今日進行議會總質詢，市議員陳文政要求市府重視非法露營場搶建問題。陳文政表示，110年台中非法露營場家數已達69家，高居六都第二。且根據109年審計報告指出，因查緝開罰後而改成「無營業露營場」者共有42家，在查核後，仍有多家在網路上攬客，種種跡象顯見台中市對露營場管制相當鬆散。

陳文政說，台中市政府對過去既有、且沒有立即危險的非法露營場，主要採「輔導代替開罰」，他認爲因正值修法期間，勉強可以接受。但這一年來國內明明在防疫，露營場數量卻從110家暴增至139家。

陳文政表示，正因為未來極有可能就地合法，才會出現修法期間「搶建」的跡象。若市府對新設的露營場仍採「輔導代替開罰」，放任濫墾濫伐、恐成為台中山林的浩劫；在極端氣候的趨勢下，也可能危及遊客的生命財產安全。

陳文政批評，搶建露營場如同搶建農地工廠的翻版，如同國土規劃上的癌細胞，因此他強力要求市政府，應祭出鐵腕，採「即報即罰」，做好市府應盡的責任。

觀旅局強調，目前交通部研議修正「非都市土地管制規則」，放寬農牧用地及林業用地容許露營設施為有條件限制，並非就地合法，除需經農地主管機關同意外，必須符合1公頃以下農牧及林業用地；營地、衛生設備及管理室等三個項目面積不得超過660平方公尺；其中涉及建物需小於660平方公尺的10分之1，建物高度不得超過3公尺條件，若修法通過，也必須經權管機關審查，才能合法營業。