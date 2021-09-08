國民黨主席選舉將於9月25日登場，為搶攻話語權，江啟臣、卓伯源今各自接受網路媒體《品觀點》專訪，對黨的內部問題提出觀點。(照片來源：品觀點提供)

國民黨主席選舉廝殺激烈，現任主席江啟臣、參選人之一的卓伯源，今接連接受網路媒體「品觀點」專訪。對於外界有人建議中國國民黨應去「中國」2字，江啟臣不諱言地說，改名改姓，不如改個性，明確表達反對改黨名的立場。

國民黨主席選舉將於9月25日登場，為搶攻話語權，江啟臣、卓伯源今各自接受網路媒體《品觀點》專訪，對黨的內部問題提出觀點。

面對年輕選民相對不支持國民黨的現況，江啟臣表示，台灣年輕人絕非鐵板一塊的親綠，因此國民黨有必要改變老大心態，藉由各式議題說服年輕人的支持。

江啟臣舉例，不少年輕人將國民黨貼上「親共」標簽，問題是，面對共機頻頻擾台，國民黨總會在第一時間做出回應；且依照相同標準，當美國爆發黑人歧視爭議，國民黨也會表態批評。又或者是，去年海峽論壇舉行前爆出「求和說」，他就婉拒出席，以求做到對等、尊嚴。他強調，經過時間的累積，相信會逐步爭取到年輕人對國民黨的信任。

江啟臣強調，國民黨是有127年歷史的政黨，自然有特殊的文化與包袱，要改變就必須花時間溝通，但也不能因此造成黨的分裂。面對有人建議將中國國民黨改名「國民黨」，江啟臣強調，改名改姓，不如改個性。

面對黨內問題，卓伯源則表示，「一隻綿羊帶領一群獅子」是國民黨的現況，也因為看不到未來在哪，才讓民進黨為所欲為。最直接的例證，就是本土疫情爆發以來，國民黨中央始終無聲無息，也無法整合、支援地方，任由自家縣市長各自提出呼籲，才會讓新北市長侯友宜一再疾呼入境全面普篩，結果喊了半天，黨內卻沒人理他。

卓伯源強調，國民黨主席應該成為讓黨員團結的「桶箍」，所以當然得專職無私，如果有人想球員兼裁判，準備之後自己跳下去比賽，就會造成黨內制度的不公與紛擾，就像蔡英文當年利用初選制度幹掉賴清德。