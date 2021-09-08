手工沙發品牌「坐又銘」，為讓消費者居家生活充滿藝術感，日前發表梵谷經典名畫藝術抱枕，即日起至9月30日，凡購買沙發即送藝術抱枕作為限量簽約禮。

坐又銘融合北歐居家美學，秉持「健康是給家人最好的禮物」的理念。（坐又銘提供）

品牌融合北歐居家美學，以「健康是給家人最好的禮物」的理念，堅持選用健康對人體無害的材料，從表布到內材均通過綠建材標章、SGS、OEKO-TEX等嚴謹安全無毒檢驗。在挑選沙發的過程中，門市的家居顧問也會採一對一服務，依據生活習慣、使用需求及喜好的品味風格，進行客製規劃建議；另外因應台灣悶色氣候環境，也提供沙發、床墊清潔服務。