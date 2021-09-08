新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，新竹縣長楊文科更認為還應該升格，引發各界討論。前民進黨立委郭正亮直言，如果要這樣搞，那是不是嘉義縣市也要合併，彰化縣要單獨升格？同時他也指出，縣市合併後一定要調整支出，而台南和高雄在縣市合併之後，卻在財政上面臨困難。

郭正亮今(8日)在政論節目《國民大會》中表示，新竹縣市合併，人口要到一定數量，嘉義縣市人口不夠，所以等於只有這個案例。這時主持人提醒郭正亮，新竹縣市人口加起來也不滿足升格標準，郭正亮則說，兩個加起來沒有，那這樣不能升格，如果要這樣搞，那嘉義縣市也要合併，彰化縣就單獨升格，「降低那個人口門檻的話…」。

主持人又說，這樣就會像民進黨立委鄭運鵬講的直轄市化了，郭正亮直言，這樣就是亂搞了，台灣那麼小，同時他也同意主持人說之前六都的規劃就是在亂搞了，「意思就是說，亂搞就亂搞到底算了」。

郭正亮指出，縣市合併的結果，就是要一定調整一些必要的行政支出，比如說路名、招牌，當初高雄縣市，台南縣市合併，因為高雄、台南都是農業縣，長期財政赤字，「要去cover它」，所以高雄和台南就會變得財政有點困難。

此外，在今天的民進黨中常會中，身兼黨主席的蔡英文總統在聽完林智堅報告後表示，對於地方發展有益的倡議跟思考，但這仍是需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施，這些都還需要審慎嚴謹的討論。