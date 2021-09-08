軍事新聞網站「Breaking Defnese」7日引述Govini 分析師的看法，認為從2022財年的海軍預算來看，加上海軍仍需要時間讓相關技術成熟，甚至海軍節撙下來的預算往往都浪費在行政費用，種種因素讓其很難在接下來的10年實現分散式海上作戰的目標。

Govini戰略與分析副主席米特（Jim Mitre）認為，從2022財年預算需求來看，美陸戰隊正堅定地朝著分散式海上作戰邁進，而海軍則落在其後。

就陸戰隊而言，「如遠征前進基地作戰、兵力結構調整，甚至是投資在能力提升的費用上來看，都符合分散式戰略」。相較之下，海軍朝分散式海上作戰的決心究竟有多少，恐怕還很值得懷疑。

報導指出，「分散式海上作戰」(DMO)與「遠征前進基地作戰」(EABO)為海軍與陸戰隊的主要作戰概念。依據該理論，未來海軍與陸戰隊將與分散在整個戰場空間的部隊一起作戰，而非集中在單一航艦打擊群之上。

目前五角大廈為海軍與陸戰隊的DMO與EABO，分別提出一份時程表。米特表示，Govini試圖研判兩個軍種在未來10年內完成各自作戰概念的能力。但由於當前預算文件中，缺少未來支出的評估與國防計畫，從而增加分析的困難性。

不過，Govini認為，陸戰隊達成EABO的可行性，遠比海軍完成DMO的可能性高出很多。畢竟，完成EABO所需要的武器與科技，許多已存在於陸戰隊手中。更精確的說，過去幾年陸戰隊將用於地面戰鬥的重型裝甲車與砲兵裁撤，改為用於人員與運輸運動的小型兩棲艦船，還強化陸基飛彈能力以嚇阻海上船艦。

相較之下，海軍在無人系統與下一代水面戰艦的投資，雖清楚勾勒出通往DMO的途徑；但達成此一計畫的技術仍未準備好大規模生產。米特表示，「你會希望看到垂直發射系統較現況以更廣泛的範圍分散部署。

但從這個角度來看，目前海軍還沒有替代方案隨時可進行巡洋艦的生產。換言之，海軍還需要一點點時間讓技術成熟，才能建立足以實施DMO所需的能力。

另一個關鍵點在於，海軍透過削減對裝備的投資所節撙的大部分資金，最後都浪費在管理組織的費用上。米特解釋，海軍透過裁減投資、維持費等方式節撙資金，如將較老舊的近岸作戰艦或巡洋艦退役，但節省下來的錢往往用在各機構的維持費用，而不是作戰、訓練或研發。