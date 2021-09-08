篠崎泫晃乳挑戰空中獨木橋。（火星多媒體有限公司提供）

「背肌男神」李沛旭和「D奶女神」篠崎泫擔任C（火星多媒體有限公司提供）arry夥伴。

炎亞綸主持的東森實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》將在節目中從最殘酷的實境生存遊戲拼出最終勝者，30位玩家新一集展開截然不同的積分賽制，透過外景活動一口氣挑戰玩家的體力、膽識和合作能力，更邀來「背肌男神」李沛旭和「D奶女神」篠崎泫擔任Carry夥伴，但此次最高16公尺的高空自由落體太驚悚，讓多次參加外景遊戲節目的篠崎泫也忍不住在拍攝時放聲尖叫：「我不行了，救命啊！」

D奶女神篠崎泫是前女團Twinko成員，對玩家來說不只是偶像界的學姊，更是外景節目的前輩，義不容辭晃乳挑戰離地10公尺高的平衡木，魅力瞬間席捲全場，現場30位血氣方剛的玩家都腎上腺素飆升，展現男子氣概，她和玩家陳俊仰搭擋走獨木橋時一度想放棄，叫出「啊」的一聲失去重心。而神似「范少勳」的玩家徐承宏則是狂電篠崎泫3次，讓篠崎泫嬌嗔說：「『矮唷』這麼會！完全就是鎖死我！」

健身有成的李沛旭在《A級戰場》大顯身手，自嘲：「40歲的男人只剩一張嘴。」但攀高、走獨木橋或拉繩索都不是問題，只穿身穿貼身背心的他讓肌肉線條一覽無遺，篠崎泫在下面看了大讚：「風景太好看！」連炎亞綸都看傻了眼說：「這個肌肉線條不可能。」但他走完之後汗流浹背，感嘆已經不是20歲小鮮肉，即使體力滿點仍難掩魚尾紋。

《Be the ONE：A級戰場》每周六22、23點於ETtoday新聞雲、星光雲首播、24點於台灣大哥大myVideo上架，每周日22點在東森綜合台32頻道播出。