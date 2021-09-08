新冠疫情升溫，指揮中心因3＋11等政策遭外界撻伐，就有一名賴姓男子去年在臉書社團罵指揮官陳時中「無恥舔美賣台」，而陳時中也對此提告。國民黨主席江啟臣嗆，「陳時中要告來告我」，並痛批陳時中趕快下台，換一個真正指揮的人來防疫。

江啟臣表示，蔡政府的防疫政治亂七八糟、沒有章法，面對Delta病毒，國民黨至少2個多月前就向陳時中提出警告，呼籲應加購疫苗，但到了現在，還有很多人連第一劑疫苗都沒打到，他本身也還沒打，疫苗是嚴重不足。

江啟臣指出，政府至今還在用蒙騙方式，人民都看得很清楚，實際上是受不了，現在Delta病毒入侵又怪東怪西，邊境管制出了問題，蔡政府和陳時中真的不知道要怎麼防疫。

江啟臣痛批，3＋11已造成一次防疫破口，也沒人負責，尤其面對Delta病毒，但現在台灣疫苗覆蓋率是全世界倒數，陳時中應下台，不要當指揮官，會害死大家，換一個真正能指揮的人來指揮防疫。

此外，對於陳時中提告網友一事，江啟臣指出，那他罵陳時中，陳時中來告他，台灣是民主社會，陳時中真的就是做不好，人民才會憤怒，結果這個政府現在只會用司法恫嚇人民，造成寒蟬效應，陳時中連台灣民主也要殘害，打壓人民言論、思想自由。