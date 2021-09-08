「2021南投劇場藝術季」已自8月31日起已正式起跑，南投縣府文化局及眾表演團體，邀請觀眾，在後疫情的E時代，期盼民眾「藝」起來相遇。（黃國峰攝）

「2021南投劇場藝術季」自8月31日起已正式起跑，共有9場劇場節目、6場工作坊、7場線上講座示範演出、2梯次青少年劇場 等節目，還邀請9所偏鄉學校進劇場觀賞，今年更首度邀請苗栗觀光局協辦，希望擴大藝文愛好族群，提升在地藝術文化。

藝術顧問亦是EX亞洲劇團團長的林浿安說，本次藝術季以跨縣市合作及融合在地性二大理念為策劃目標，針對在地人文、環境、青少年及樂齡人口，細分出劇場節目、人才培育及藝文推廣三大系列主題的藝文活動節目，另因應疫情，也策劃7場次線上講座，示範演出及線上青少年劇場工作坊，在後疫情的E時代，期盼民眾「藝」起來相遇。

2021南投劇場藝術季，以「藝氣相投」為主題，串聯南投、埔里與苗栗跨縣市一起相遇南投，除了延續與埔里鎮公所再度攜手之外，今年首次跨縣市與苗栗縣政府文化觀光局合作，邀請到苗栗縣傑出演藝團隊與南投縣傑出演藝團隊，加上國內知名表演團隊，輪番上陣，節目精彩可期。

本次藝術季有傳統戲曲、現代戲劇、舞蹈、音樂、親子等系列，邀請到9個表演團隊，包括有南投在地傑出團隊「親愛愛樂」及「李靜芳歌仔戲團」、苗栗縣傑出團隊「聯合民族管弦樂團」及「傳源文化藝術團」，加上民眾熟知的「愛樂劇工廠」、「相聲瓦舍」，以及首次參與藝術季的「沙丁龐客劇團」、「大開劇團」及「蒂摩爾古薪舞集」等，都將帶來其經典鉅作。