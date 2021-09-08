琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將於12月登場，廟方8日舉行王船進水典禮。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

琉球鄉三隆宮辛丑正科迎王平安祭典將於12月登場，廟方8日舉行王船進水典禮。屏東縣政府民政處表示，今年琉球迎王平安祭典受疫情影響，廟方依中央流行疫情指揮中心指引辦理，控制人潮，並呼籲鄉親戴口罩、保持社交安全距離，請大家配合做好防疫，而規模雖較往年縮小，但虔敬的心不變。

王船進水是琉球迎王平安祭典特有的儀式，在迎王祭典中，王船被視為法器，最終是火燒送千歲遊天河，進水典禮如同是王船的啟用典禮，十分慎重。

典禮由屏東縣長潘孟安、今科大總理林家來、三隆宮陳明和主委等人主持，在為王船進行獻彩球、斬龍根及王船大爺、大副、13名水手上船安座、王船點龍眼後，於船身象徵性潑水、揚帆，完成進水典禮。為了讓信眾分沾喜氣及慶豐收，廟方依照往例準備3千斤糖果分送給鄉親。

縣府指出，東港鎮、琉球鄉、南州鄉每三年一科的迎王平安祭典是宗教盛事，3鄉鎮迎王平安祭典原訂今年10月起陸續登場，受到疫情影響，琉球鄉延至12月3日至9日舉辦，但廟方仍依循古禮先辦理王船進水典禮，事前並配合防疫提送防疫計畫，一切遵守中央流行疫情指揮中心指引規範。