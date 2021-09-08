迪奧精萃再生玫瑰微導眼凝萃20ml，6500元。（迪奧提供）

VALMONT 3D智慧凝水眼部菁乳15ml，4800元。（VALMONT提供）

雅詩蘭黛特潤冰導緊緻眼部精華15ml，2700元。（雅詩蘭黛提供）

品木宣言元氣十足眼霜15ml，1150元。（品木宣言提供）

各大美妝業者看準疫情下，眼周保養商機，在周慶前齊推新品，迪奧精萃再生玫瑰微導眼凝萃為長時間觀看電腦、手機螢幕的新常態生活設計，微導珍珠壓頭內嵌11顆陶瓷珍珠，貼合眼周輪廓，帶來按摩效果，VALMONT祭出3D智慧凝水眼部菁乳，訴求8小時保溼，雅詩蘭黛推特潤冰導緊緻眼部精華搭冰鎮按摩手法。

雅詩蘭黛研究發現，每天眨眼次數超過萬次，加上日常臉部動作和情緒，都會連動眼周拉扯，加上長時間用眼過度也加速眼周肌膚疲勞，據此業者提出家居按摩手法，可以先均勻將精華抹在兩眼下方，以眼窩為起點順時鐘繞小圈３次，接著再以眉心為起點順時鐘繞大圈３次， 最後從眼下滑至太陽穴位置按壓畫圈。

迪奧「精萃再生玫瑰微導眼凝萃」特別以訂製工藝精神打造全新玫瑰花瓣造型的「微導珍珠壓頭」，內嵌11顆可360°旋轉的陶瓷微導珍珠，可貼合眼周輪廓，按摩不求人可以簡易達到家居保養。