「戰疫」複合式醫療站兼具採檢、診療、病室、X光攝影及PCR檢測等多功能全配獨立空間，設罝於醫院主體建物外，能有效阻隔感染源風險。（國軍總醫院提供／馮惠宜台中傳真）

全國疫情近日出現Delta病毒群聚，為加強防疫，國軍台中總醫院8日獲地方人士捐贈總值240萬元的「戰疫」複合式醫療站，在院外設置採檢、診療、病室、X光攝影及PCR檢測一條龍的獨立空間，院方也在8日盛大啟用，在面對新冠疫情來襲時，可降低感染疑慮。

國軍台中總醫院院長洪恭誠表示，該院三級警戒期間獲各界支持，陸續完成社區快篩、正壓式檢疫亭開設檢疫措施，並致力強化複式清消作為，即便目前防疫警戒調降為二級，該院仍秉「防疫作戰不鬆懈」，持續精進「多重防護」前置部署。

他也感謝多家地方企業及善心人士共同捐贈「戰疫」複合式醫療站，該醫療站兼具採檢、診療、病室、X光攝影及PCR檢測等多功能全配獨立空間，並增設清消設備、除汙走道、無障礙設施，明確區隔動線，大幅降低感染疑慮，設罝於醫院主體建物外，能有效阻隔感染源風險，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。