藍委溫玉霞今(8日)指出，近日陸軍司令部發出的宣傳文案，將充滿爭議的高端列為國軍專案疫苗，且對於高端的「不良反應」竟然是「尚無案例」，恐有誤導之嫌。對此，陸軍後勤指揮部今天也發布新聞稿表示，陸勤部8月24日製作衛教單提供官兵參考，至於疫苗注射則按照中央政策，尊重個人施打意願。

溫玉霞表示，Delta病毒來勢洶洶，防疫工作不可掉以輕心，除了幼兒園和學校，部隊也是容易造成群聚感染的重要處所。國軍保家衛國勞苦功高，基於愛護國軍，並捍衛軍人權益，政府有責任提供國軍安全無虞且更具保護力的疫苗，而非像過去做法，將滯銷的水果都一股腦兒往部隊送，畢竟疫苗攸關人體安全與健康。

溫玉霞指出，她從上會期就質詢國防部長必須給軍人疫苗選擇權，國防部長也承諾不會強迫施打，可是近日收到一張陸軍司令部發出的宣傳文案，將充滿爭議的高端列為國軍專案疫苗，這也就罷了，對於高端的「不良反應」竟然是「尚無案例」，無視高端開打後出現的不良反應，這樣的接種宣傳未免不實在，有嚴重誤導之嫌。

對於疫苗施打問題，陸軍後勤指揮部發布新聞稿回應，陸勤部於8月24日製作疫苗衛教單，提供官兵接種參考；至於疫苗注射，則依照中央流行疫情指揮中心政策，尊重個人意願登記施打。同時，陸勤部強調，相關衛教內容係參酌中央流行疫情指揮中心公開資訊，說明各種副作用及不良反應，並由官兵依意願自行決定疫苗接種注射，特此澄明。