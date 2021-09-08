女星琳妲目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名網紅團體「反骨男孩」第一位女團員，是啦啦隊女神更是第一代反骨女神；琳妲經營許久的個人YouTube頻道近期終於破10萬訂閱，達成新里程碑後不忘感謝支持她的粉絲，曬出只穿內衣褲的超有誠意感謝照，讓粉絲再次戀愛了。

26歲的琳妲在成為藝人前還只是火鍋店工讀生，2014年經學姊介紹在中職桃猿啦啦隊公開擴編時參加徵選，以亮眼外型和活潑個性成功加入，至今已是許多球迷的啦啦隊女神；而琳妲當啦啦隊員外，也活躍於網路節目和綜藝節目，更成為網紅團體「反骨男孩」一員，還是網友心中第一代反骨女神。

昨（7）日琳妲在IG分享喜訊，她的個人YouTube頻道終於突破10萬訂閱數，也提到「沒有想像中簡單」，發現一個作品就得花很多經費，包括找攝影和剪輯，更要想很多不同的企劃；琳妲也感謝身邊的貴人和粉絲們，才得以達到一個新的里程碑，並表示會繼續加油。

琳妲更不忘發文要附圖，曬出一張僅穿著內衣褲趴在床上的辣照，傲人上圍若隱若現，還有翹臀加上纖細體態，無辜的表情看著鏡頭，彷彿全身都散發出誘人的氣息；大票粉絲一看都快流鼻血，除了恭喜琳妲外，還有不少人又再次戀愛了，害羞喊話「越來越喜歡妳」。