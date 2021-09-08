台股8月量能退潮，台灣證券交易所今天公布8月有交易戶數338萬1055戶，較7月有交易戶數378萬4579戶大減40萬3524戶；8月散戶成交比重降低，外資比重增加。

台股7月單日成交金額動輒新台幣5000、6000億元，但在8月降至3000、4000多億元，甚至2000多億元，成交量縮，實際有交易戶數也減少。

散戶追捧的貨櫃三雄在7月漲到高點後一路下跌，8月橫向整理，以長榮為例，7月6日來到波段高點新台幣233元，7月28日跌至116.5元，貨櫃三雄當沖交易盛行，交投熱絡時常有一檔股票當天成交值高達1000多億元，其中當沖交易即數百億元，但熱度降溫後，散戶不再積極投入，成交金額明顯降低。

證交所除公布8月有交易戶數大降，自然人成交值比重68.24%，也較7月的74.4%減少6.16個百分點；而8月外資成交值比重23.93%，則較7月的18.66%明顯提升。

散戶交易比重降，法人比重提升的過程，8月台股成交量週轉率15.08%，也較7月成交量週轉率21.35%降低；當沖成交值占比45.29%，較7月當沖比46.39%略降，8月平均每日當沖戶數15萬5621戶，較7月當沖平均每日當沖戶數21萬2466戶大降。

8月指數股票型基金（ETF）成交值占比2.4%，較7月ETF成交值占比1.71%增加。8月定期定額投資金額34億9122萬9141元，較7月34億1227萬5125元增加。（編輯：黃國倫）1100908