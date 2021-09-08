水利署規畫在台南市將軍區青鯤鯓興建日產水量20萬噸的海水淡化廠，8日在當地開說明會，近200名鄉親到場關心，有人擔心海淡化廠鹵水排放會造成漁獲量損失；也有人質疑本來說不興建海淡廠，今年初缺水，政策才臨時變更，會議進行到一半，就有9成居民集體離席以示不滿。

水利署南區水資源局副局長蘇柄源說，水利署從2012年至今，已邀集南縣區漁會及漁民等利害關係人辦理64場訪談或座談會；另，依國內外海淡廠營運經驗，對魚類生態影響輕微，營運階段未來會有相關監測計畫，掌握影響程度。

居民認為，台南有水庫不缺水，應該先致力於水庫清淤。南水局回應，水庫清淤採用抽泥、陸挖、防淤隧道排砂積極辦理中；目前國際上海水淡化技術已相當先進成熟，台灣四面環海，具備海淡廠發展潛力，因海淡廠具有工期短，可提供穩定、安全及優質水源。

該海淡廠預定廠址在台61線西濱快速道路左側、南26線與25-1線間，使用土地面積約17公頃，全案即將排入環評專案小組審查，環評通過後，將以5年時間興建，完工後每日可提供20萬噸的海淡水，納入自來水系統供應。

蘇柄源強調，台南地區用水大多仰賴水庫供應，供水來源太過單一，推動多元化的水資源開發計畫有其必要性，這次會議上民眾提供的意見，會和水規所納入後續規畫考量，並持續與地方溝通。