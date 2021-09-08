新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併議題，也讓2022選舉相關議題包括「藍白合」在內引起政壇熱議。對此，台灣師範大學東亞學系兼任教授曲兆祥近日接受港媒專訪表示，2022藍白合在縣市首長層次，只有可能是藍營拿新竹換柯文哲的台北「讓小拿大」，他直言，即便國民黨處於低潮期，全台也大概還有超過20％的支持率，「國民黨一定會要求柯文哲不提名台北市長」，問題在柯能不能擺平白營內部聲音？副市長黃珊珊願不願意接受？這都是問題。

曾任師大政治學研究所所長的曲兆祥，近日接受港媒《中評社》專訪，談及「台灣民意基金會」民調，他表示，長期觀察民調下來，即便國民黨處於低潮期，全台也大概還有超過20％的支持率，而柯文哲真正的鐵盤大概是5％，靠著議題衝起來可以高到15％，而沒有議題時可能萎縮到8％，換句話說，平均實力是9％到10％。

他指出，民進黨執政不滿的藍營支持者，因為共同敵人是民進黨，所以會對民眾黨有些善意，對藍白合有期待、想像，但國民黨政治人物看得懂柯文哲的投機性、務實性，實際上的藍白合作效果並不大。

值得注意的是，對於藍白合作，他個人分析推測，2022能有合作的空間是縣市議員，民眾黨在台北市、新北市、台中市等都會型城市可能有2席到3席的空間，若藍營在區域沒有適合人選，或許可以協調，可能會有些個別性的合作案例。

曲兆祥認為，藍白合在縣市長層級的合作空間並不大，硬要考量的話，也就是台北市換新竹市，因國民黨在新竹市並沒有強棒，但民眾黨立委高虹安有一定優勢、背景，存在國民黨轉而支持的可能性，但國民黨一定會要求柯文哲不提名台北市長，藍白內外才會有比較大的共識。問題在柯能不能擺平白營內部聲音？副市長黃珊珊願不願意接受？這都是不確定因素。