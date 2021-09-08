台灣基進立委陳柏惟罷免案，將在10月23日進行投票。國民黨前立委顏寬恒今天(8日)在臉書向陳柏惟喊話，將以義工的身分參與罷免團體的活動，幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。資深媒體人羅友志對此指出，寫這篇文章的人真的是高手，若現在有人問「台中罷免你怎麼看？」他只能說：陳柏惟，拜拜。

顏寬恒在臉書表示，他寫下這封信真是萬般無奈。當初陳柏惟高雄失利，遁來台中，海線屯區鄉親毫不計較的接納了他、甚至願意選擇他擔任該選區的立法委員。但他過去一年多的行徑，讓海線屯區的選民失望了。因此他將以義工的身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣，不管是舉牌、包裝文宣、接聽電話、整理資料，都願意做，只為了幫海線屯區的鄉親爭取一個尊嚴。

羅友志8日在臉書貼文指出，國士之禮，弄臣之姿；一介平民。「寬恒當罷免義工」 文句對仗工整，鋪陳條理分明，攻擊防守不卑不亢，寫這篇文章的人真的是高手，顏寬恒真正蛻變了。

羅友志接著表示，如果到現在還有人要問他，「台中罷免你怎麼看？」這種問題，真的就是太揶揄他的評論能力了。陳柏惟，拜拜。